Granatenfund in Berlin-Mitte: Diese Straßen sind gesperrt

Auf der Baustelle am Molkenmarkt in Berlin-Mitte haben Bauarbeiter Munition gefunden. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin am Dienstagmittag mitteilte, wurden folgende Straßen in beide Richtungen gesperrt: Alextunnel, Grunerstraße/Gertraudenstraße, Spandauer Straße zwischen Rathausstraße und Mühlendamm.

Auf Nachfrage sagte die Berliner Polizei, dass die Experten des Landeskriminalamts bereits vor Ort seien, um die Munition zu untersuchen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um eine Granate handeln. Die Munition sein kurz vor 13 Uhr gefunden worden.

In #Mitte auf der Baustelle #Molkenmarkt wurde ein #Munitionsfund entdeckt. Die Polizei hat folgende Straßen in beiden Richtungen #gesperrt: Alextunnel, Grunerstraße/Gertraudenstraße, Spandauer Straße zw. Rathausstraße und Mühlendamm. Bitte diesen Bereich weiträumig umfahren! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) February 28, 2023

Auch der Bus ist davon betroffen, die Linien 200, 248 und 300 werden wegen der Sperrungen umgeleitet. Wie die BVG auf Twitter mitteilte, wird die Linie 200 zwischen Spandauer Straße/Marienkirche und Leipziger Straße/Wilhelmstraße umgeleitet. Die Linie 248 ist zwischen Fischerinsel und S+U Alexanderplatz/Grunerstraße unterbrochen. Der Bus 300 wird zwischen S+U Alexanderplatz/Grunerstraße und Leipziger Straße/Wilhelmstraße umgeleitet.