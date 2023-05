Munitionsvernichtung in Grunewald: Avus heute kurzzeitig gesperrt

Am Montag wird auf dem Sprengplatz Grunewald Munition vernichtet. Entsprechende Sperrungen werden am Vormittag eingerichtet.

Kurzzeitige Sperrung der AVUS-Autobahn am Montagvormittag geplant.

Auf dem Sprengplatz Grunewald wird am Montagvormittag Munition vernichtet. Dafür wird die A115 von 9.45 Uhr bis etwa 10.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee in beide Richtungen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Bereits ab 9.15 Uhr ist der Kronprinzessinnenweg in Höhe der Straße Im Jagen 63 bis 67 gesperrt.