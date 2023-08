Das Museum of Popular Culture in Seattle hat alle Referenzen zu Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling wegen ihrer Aussagen zu Transpersonen entfernt. Diese Entscheidung bestätigte diese Woche das Management des Museums gegenüber dem britischen Mirror. In dem Statement heißt es, das Management „setze auf Einfühlungsvermögen, Zusammenarbeit und Empowerment“ und „arbeite darauf hin, wenig repräsentierte Stimmen im Kunst- und Kultursektor sichtbar zu machen.“

In Bezug auf J.K. Rowling bedeutet das konkret: Das Museum stellt zwar Artefakte aus dem Harry-Potter-Universum aus, stellt aber an keiner Stelle den Namen oder ein Bild von Autorin J.K. Rowling daneben. Das Museum hatte die Entscheidung zuerst auf dem eigenen Blog bekannt gegeben. Den Eintrag verfasste ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, der oder die selbst trans ist.

Das Museum of Popular Culture in Seattle hat alle Referenzen zu J.K. Rowling aus seinen Ausstellungen entfernt. Richard T. Nowitz/agefotostock/imago

Referenzen zu Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint bleiben

Derweil bleiben Namen und Bilder von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die Harry, Hermine und Ron spielten, stehen. „Immerhin sind Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint allesamt unglaublich lautstarke Verbündete. Sollten wir ihre Arbeit jetzt vergessen, wo der ursprüngliche Autor schrecklich ist?“, heißt es in dem Blog-Beitrag.

Die Diskussion um J.K. Rowling und ihre Ansichten zu Transpersonen nahm 2020 Fahrt auf. Rowling machte in verschiedenen Beiträgen auf Twitter klar, dass sie vom Kampf für Gleichberechtigung von Transpersonen nichts hält. Viele ihrer Aussagen empfinden Transpersonen als gehässig, verletzend und exkludierend. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint sowie weitere Schauspieler aus den Harry-Potter-Filmen distanzierten sich in der Folge von J.K. Rowling.