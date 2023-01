Rock-Gitarrist Jeff Beck ist tot

Jeff Beck spielt im Jahr 2010 im Madison Square Garden in New York.

Der legendäre britische Gitarrist Jeff Beck ist tot. Der berühmte Musiker sei mit 78 Jahren plötzlich an bakterieller Meningitis gestorben, teilte seine Familie am Mittwochabend mit. Beck galt als einer der einflussreichsten Gitarristen der Geschichte. Noch im Sommer hatte er gemeinsam mit Hollywood-Star Johnny Depp ein Album veröffentlicht und anschließend eine Tournee gespielt.

Beck spielte mit verschiedenen Bands in und um London, bis ihn Jimmy Page 1965 den Yardbirds als Nachfolger von Eric Clapton empfahl. Dort machte er sich einen Namen als musikalischer Perfektionist und prägte die unverwechselbaren Riffs ihrer bekanntesten Hits „Over Under Sideways Down“ und „Shapes of Things“.

Später gründete er die Jeff Beck Group und spielte mit Rod Stewart. Zudem arbeitete er in vielen unterschiedlichen Formationen mit Mick Jagger, Roger Waters, Brian May, Paul Rodgers und Stevie Wonder zusammen, sowie mit Tina Turner an ihrem „Private Dancer“-Album.