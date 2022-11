Mutmaßlich eingesperrtes Mädchen - Zeugenvernehmungen Kein Kindergarten, keine Schule: Im Sauerland soll einem Mädchen ein Großteil seiner Kindheit geraubt worden sein. Mutter und Großeltern wird vorgeworfen, es... dpa

ARCHIV - Im nordrhein-westfälischen Attendorn soll ein Mädchen nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus festgehalten worden sein. Die Ermittlungen laufen. Franz-Peter Tschauner/dpa

Attendorn -Ein acht Jahre altes Mädchen soll nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, wie Sprecher Patrick Baron von Grotthuss am Wochenende sagte.