Mutmaßliche Anschlagspläne: Doch Hinweise auf Giftstoffe in Castrop-Rauxel

Wegen der Gefahren, die von in der Wohnung vermuteten Giftstoffen ausgehen können, trugen die Einsatzkräfte in Castrop-Rauxel am 8. Januar Schutzanzüge. dpa/Marc Gruber

Nach der Festnahme zweier iranischer Brüder in Castrop-Rauxel haben Ermittler bei einer zweiten Durchsuchung der Wohnung des 32-Jährigen Hinweise auf Giftstoffe gefunden. Die Ermittler werfen den beiden Tatverdächtigen vor, dass sie einen islamistisch motivierten Anschlag mit hochgiftigem Rizin und Cyanid verüben wollten. Wie die Tagesschau berichtet, haben die Ermittler nun verdächtige Substanzen sichergestellt.

Das erste Mal war die Wohnung in der Nacht durchsucht worden, als der Mann und sein 25-jähriger Bruder eine Woche zuvor in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen worden waren. Damals konnte kein Gift gefunden werden. Bei Tageslicht sollen die Ermittler nun am Freitag Substanzen entdeckt haben, die zur Herstellung von Giftstoffen benötigt werden.

Castrop-Rauxel: Anschlag war wohl an Silvester geplant

Die ARD-Nachricht platzte am Montagmorgen in eine Sondersitzung des Rechtsausschusses des Landtags zum Thema Castrop-Rauxel. Landesjustizminister Benjamin Limbach (Grüne) sagte auf Nachfrage der SPD, er habe davon selbst gerade erst durch den Bericht erfahren.

In der Sondersitzung war herausgekommen, dass die Beschuldigten einen Anschlag an Silvester geplant haben sollen. Ihnen habe aber eine Zutat für den Giftanschlag gefehlt, wie aus Telegram-Chats hervorgehe. Erste allgemeine Hinweise habe der ausländische Nachrichtendienst – nach dpa-Informationen das US-amerikanische FBI – bereits am 30. Dezember an das Bundeskriminalamt (BKA) gegeben. Erst am 6. Januar habe man eine IP-Adresse bekommen, die zu dem 32-jährigen Verdächtigen führte.