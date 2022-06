Glöwen/Havelberg - In einem Waldstück zwischen Glöwen (Landkreis Prignitz) und Havelberg (Landkreis Stendal) hat ein 41-Jähriger mutmaßlich Brände gelegt. Zeugen sollen ihn am Dienstagabend an mehreren Stellen im Wald gesehen haben, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz darauf soll es dort angefangen haben zu brennen. Nach Angaben der Polizei wurde der Tatverdächtige dank der Zeugenbeschreibungen noch vor Ort festgenommen. Dabei stellten die Ermittler auch Kleidung als Beweismittel sicher. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in der Nacht entlassen.

Die Feuerwehr konnte die beiden Brände auf einer Fläche von 25 Quadratmetern und 70 Quadratmetern am Abend löschen. Die Ermittlungen dauern an.