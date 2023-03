Mutmaßliche Brandstiftung: Zwei Autos brennen komplett aus Ein Auto ist in Berlin-Lichtenberg mutmaßlich angezündet worden und komplett ausgebrannt. Eine Passantin hörte am Dienstagabend auf der Hauptstraße im Ortste... dpa

Berlin -Ein Auto ist in Berlin-Lichtenberg mutmaßlich angezündet worden und komplett ausgebrannt. Eine Passantin hörte am Dienstagabend auf der Hauptstraße im Ortsteil Rummelsburg einen lauten Knall, berichtete die Berliner Polizei am Mittwoch. Kurz darauf sah sie ein brennendes Auto am Straßenrand und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen sprangen demnach auf einen weiteren Wagen über. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Beide Autos brannten vollständig aus, ein drittes wurde durch die Hitze beschädigt. Ein Brandkommissariat des LKA ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.