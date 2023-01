Mutmaßliche Drogenhändler in Berlin-Lichterfelde verhaftet Polizeibeamte haben in Berlin-Lichterfelde mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Es ist bereits die dritte Aktion dieser Art innerhalb weniger Tage... dpa

ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin -Polizeibeamte haben in Berlin-Lichterfelde mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Es ist bereits die dritte Aktion dieser Art innerhalb weniger Tage. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 22, 32 und 39 Jahren hätten am Mittwochnachmittag rund 120 Kilogramm Marihuana aus einem Transporter in der Celsiusstraße ausgeladen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Demnach erwischten die Beamten sie auf frischer Tat. Bei seiner Festnahme soll der 39 Jahre alte Tatverdächtige eine halbautomatische Pistole sowie Munition mit sich geführt haben.