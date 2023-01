Mutmaßliche Einbrecher in Prenzlauer Berg gefasst Eine 57-Jährige hat in Berlin-Prenzlauer Berg einen mutmaßlichen Einbrecher auf ihrem Balkon entdeckt und rechtzeitig die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte ... dpa

Berlin -Eine 57-Jährige hat in Berlin-Prenzlauer Berg einen mutmaßlichen Einbrecher auf ihrem Balkon entdeckt und rechtzeitig die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte konnten ihn und eine mutmaßliche Komplizin festnehmen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die 57-Jährige habe am Dienstagabend den fremden Mann vom Wohnzimmer ihrer Erdgeschosswohnung aus gesehen, die Tür geöffnet und ihn angesprochen. Der Mann sei daraufhin zusammen mit einer vor dem Balkon wartenden Frau geflohen. Polizisten nahmen die beiden in der Nähe fest, sie kamen in Gewahrsam. Bei ihnen wurde diverses Tatwerkzeug gefunden. Die Polizei geht von versuchtem Einbruch aus.