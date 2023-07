Mutmaßliche Löwin bei Berlin gesichtet: Mit diesen Memes reagiert die Netzwelt

Berichte über eine ausgebüxte Löwin halten die Bewohner Berlins und darüber hinaus in Atem. Während Behörden eindringlich vor dem Raubtier warnen, witzelt ein Teil der Internetgemeinde über die Jagd.

Nach wenigen Stunden tauchten bereits die ersten Memes in den sozialen Netzwerken auf. Fest steht wohl: Die mutmaßliche Löwin genießt bereits jetzt eine gewisse Berühmtheit. Eine Zusammenstellung einiger Bilder.

Löwin bei Berlin gesichtet: Eine Folge des Klimawandels?

Viele Bürger stellen sich wahrscheinlich folgende Frage: Wie ist die Löwin in das beschauliche Kleinmachnow gekommen? Die Satire-Webseite Der Postillon bietet eine mögliche Erklärung an. Im Zuge des Klimawandels könnte das Raubtier durchaus von seinem natürlichen Lebensraum verdrängt worden sein und Zuflucht in Brandenburg gesucht haben.

Derweil meldete sich auch die Deutsche Bahn auf Twitter zu Wort: „Für Haustiere (bis zur Größe einer Hauskatze) brauchen Sie keinen Fahrschein.“ Lediglich größere Haustiere würden ein Zusatzticket brauchen. Ausgenommen davon sind laut der Bahn allerdings „Begleitlöwen“.

Für Haustiere (bis zur Größe einer Hauskatze) brauchen Sie keinen Fahrschein. Größere Haustiere brauchen ein Zusatzticket, außer Begleitlöwen. Mehr Infos: https://t.co/huZY9e9C2G #Löwin — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) July 20, 2023

Party-Stadt Berlin: Wollte die entlaufende Löwin einfach nur raven?

Eine andere Vermutung teilt der Twitter-Nutzer Florian Tomaszewski: Möglicherweise wollte die Löwin sich zu dem steppenden Berliner Bär gesellen und die Tanzbeine schwingen. „Die Löwin nach 2 Tagen in Berlin“ lautet die Bildüberschrift.

Die Löwin nach 2 Tagen in Berlin pic.twitter.com/Rz24ltzC3F — Florian Tomaszewski ™️ (@Platzwart) July 20, 2023

Im berühmt-berücksichtigen Berghain soll die Löwin laut einem Nutzer bereits gesehen worden sein. Es seien entsprechende Hinweise eingegangen, schreibt er auf Twitter.

Hinweisen zufolge wurde die Löwin zuletzt in der Nähe vom Berghain gesichtet pic.twitter.com/0vA05iO3gK — 𝙧𝙤𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 (@roter_pander) July 20, 2023

Wird die Löwin zu gefährlich? Philipp Amthor holt Gewehr heraus

Ob der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor bei der Jagd helfen wird? Comedy-Autor Fabian Köster, scheint zumindest etwas zu ahnen. So schreibt er auf seinem Twitter-Profil: „Das Letzte, was die entlaufene Löwin sieht, bevor sie sich freiwillig den Behörden stellt“. Im Tweet ist ein Bild von Amthor mit einem Jagdgewehr zu sehen.

Das Letzte, was die entlaufene Löwin sieht, bevor sie sich freiwillig den Behörden stellt pic.twitter.com/pFPD0HH1MG — Fabian Köster (@koesterfabian) July 20, 2023

Löwin bei Berlin ausgebüxt: Zückt Franziska Giffey die Pistole?

Ein Twitter-User kramte eigens ein altes Bild vom Berlin-Marathon heraus, wofür Giffey damals den Startschuss gab. „Wir schalten live nach Kleinmachnow“, heißt es in dem Post.

Ein Nutzer witzelte zudem, dass nun ein Wildschwein-Clan Rache an der Löwin in Kleinmachnow nehmen wolle.