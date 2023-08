Mutmaßliche russische Spione in Großbritannien angeklagt

Drei mutmaßliche russische Spione sind im Rahmen einer großen nationalen Sicherheitsuntersuchung in Großbritannien angeklagt worden. Wie die BBC am Dienstag berichtet, handelt es sich bei den Verdächtigen um bulgarische Staatsbürger. Sie wurden bereits im Februar festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihnen vor, gefälschte Ausweisdokumente in „unlauterer Absicht“ besessen zu haben. Was genau sie geplant haben sollen, wird in dem Bericht allerdings nicht erwähnt.

Der BBC zufolge handelt es sich bei den Dokumenten um Pässe, Personalausweise und andere Dokumente für das Vereinigte Königreich, Bulgarien, Frankreich, Italien, Spanien, Kroatien, Slowenien, Griechenland und die Tschechische Republik.

Die drei Angeklagten leben laut dem Bericht seit Jahren in Großbritannien, arbeiten in verschiedenen Berufen und leben Vorstadthäusern. Einer der drei, ein 45-Jähriger, verfüge über Geschäftsbeziehungen in Russland und habe ein Unternehmen besessen, Signalaufklärung beschäftigte. Die anderen beiden Verdächtigen – ein Paar, 41 und 31 Jahre alt – seien unter anderem für Wahlkommissionen in London tätig gewesen, die im Ausland lebenden Bürgern die Teilnahme an bulgarischen Wahlen erleichtern.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die drei Angeklagten sollen im Januar im Old Bailey in London vor Gericht gestellt werden.