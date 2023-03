Mutmaßlicher Angreifer in Regionalzug in U-Haft gekommen Nach einem Angriff mit einer Axt in einem Regionalzug im Südosten Brandenburgs ist der Verdächtige am Samstag in Untersuchungshaft gekommen. Das sagte ein Sp... dpa

Ein Mann trägt Handschellen. Stefan Sauer/dpa/Illustration

Guben -Nach einem Angriff mit einer Axt in einem Regionalzug im Südosten Brandenburgs ist der Verdächtige am Samstag in Untersuchungshaft gekommen. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus nach der Vorführung beim Haftrichter. Der 37-Jahre alte Pole werde dringend der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt. Die Polizei spricht mittlerweile von einer Axt, zuvor hatte sie von einem „axtähnlichen Gegenstand“ gesprochen.