Mutmaßlicher Angreifer in Regionalzug sitzt in U-Haft Ein Mann mit einer Axt steigt in eine Regionalbahn. Er soll zugeschlagen haben - eine Jugendliche wird am Kopf getroffen. Der mutmaßliche Angreifer sitzt nun... dpa

Ein Mann trägt Handschellen. Stefan Sauer/dpa/Illustration

Guben -Nach der Attacke mit einer Axt in einem Regionalzug im Südosten Brandenburgs ist der mutmaßliche Angreifer am Samstag in Untersuchungshaft gekommen. Der 37-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl. Der Pole, der in die Haftanstalt Cottbus kam, soll eine 17 Jahre alte Jugendliche im Zug mit der Axt schwer am Kopf verletzt haben.