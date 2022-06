Berlin - Speed, Ecstasy, Marihuana, Kokain - das ganze Angebot eines Drogenhändlers fanden Zivilfahnder der Polizei bei einem Mann auf dem Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg. Am Dienstag twitterte die Polizei ein Foto des Sortiments, verpackt in kleine Plastiktütchen. Ergänzt wurde das Rauschgift durch viel Bargeld, einen Schlagring und ein Messer.

Keine Sorge, neben dem Schreibtisch unseres Kollegen vom #A28 sieht es sonst auch nicht so aus 😏

Diese Drogen besaß ein Mann, der Sonntag am #Nollendorfplatz durch Zivis beim Drogenhandeln beobachtet wurde:

- Speed, Ecstasy, Marihuana, Kokain, Bargeld, Schlagring ...

^tsm pic.twitter.com/CMCqTDxHtO — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 7, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Gefasst wurde am Pfingstwochenende außerdem ein 20-jähriger mutmaßlicher Fahrer eines sogenannten Koks-Taxis. Ein Foto der Polizei zeigte beschlagnahmtes Marihuana in kleinen Tüten mit Sichtfenster und Kokain in sogenannten Eppendorfgefäßen, kleinen durchsichtigen Plastikampullen aus dem Labor. Auch dort lagen viele Geldscheine daneben. Der mutmaßliche Drogen-Auslieferer hatte wohl auch selber Kokain genommen, wie die Polizei schrieb.