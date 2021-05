Berlin - Im Zusammenhang mit der DHL-Erpressung ist gegen einen 35-jährigen Brandenburger am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Brandenburg gemeinsam mit. Der Mann hatte sich am Mittwoch bei der Staatsanwaltschaft in Potsdam gemeldet und sich selbst der Taten bezichtigt.

„Die inzwischen durchgeführte Überprüfung der Aussagen des Beschuldigten hat den Tatverdacht bestätigt“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft dazu mit. „Er räumte bei einer sich anschließenden staatsanwaltlichen Vernehmung ein, für insgesamt zehn Erpressungen mit dem Ziel der Erlangung von Geldbeträgen in Millionenhöhe in Form von Bitcoins verantwortlich zu sein.“

Noch am am Mittwoch sei die Wohnung des Mannes in Brandenburg durchsucht worden. Dabei wurden unter anderem PC-Technik, ein Mobiltelefon, eine Sturmhaube, eine Schreckschusswaffe mit Munition und auch eine rote Mund-Nasen-Bedeckung beschlagnahmt. Auf einem Fahndungsbild, das die Polizei im April veröffentlicht hatte, war ein Mann an einem Bankautomaten mit eben solch einer roten Maske zu sehen gewesen.

#Update

Im Zusammenhang mit der Erpressung eines deutschen Paketdienstleisters meldete sich gestern ein 35-Jähriger über seinen Rechtsbeistand und gestand für die Taten verantwortlich zu sein.

Mehr Infos: https://t.co/8ChReoGQbt pic.twitter.com/X5VXDxOuKF — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) May 27, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Aufgrund der Tatsache, dass der Mann sich den Ermittlungsbehörden selbst gestellt habe, sei der Haftbefehl gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Tatverdächtige sitzt also vorerst nicht in Untersuchungshaft.

Durchbruch nach dreieinhalb Jahren Ermittlung

Seit rund dreieinhalb Jahren ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) Brandenburg wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie der schweren räuberischen Erpressung. Der Tatverdächtige soll gefährliche Paketbomben verschickt haben, um den Paketzusteller DHL um einen Millionenbetrag erpressen.

Der Hintergrund: Am 1. Dezember 2017 war in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts eine Paketbombe entdeckt worden, in der sich eine Sprengvorrichtung und Nägel befanden. Darin wurde auch ein als QR-Code verschlüsseltes Schreiben entdeckt, mit dem die DHL um eine Millionensumme in Bitcoins erpresst wurde. Dass keine Menschen verletzt wurden, war auch der Umsicht des Apothekers, der das Päckchen erhielt, zu verdanken. Er habe beim Öffnen ein Zischen gehört und bemerkt, „dass da so komische Drähte rausguckten“, berichtete der Apotheker später. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Später stellte sich heraus, dass schon Anfang November 2017 eine erste explosive Sendung im Postzentrum Frankfurt (Oder) eingegangen war. Diese geriet beim Öffnen in Brand, wodurch auch das Erpresserschreiben zerstört wurde. Weitere explosive Sendungen gingen bei einer Berliner Bankfiliale und bei der Handwerkskammer in Berlin ein.