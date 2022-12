Mutmaßlicher Drogenhändler vor Gericht: Kokain in Containern Ein mutmaßlicher Drogenhändler, der von Kolumbien und Mexiko aus mit großen Mengen Kokain gehandelt haben soll, steht seit Dienstag in Berlin vor Gericht. De... dpa

Berlin -Ein mutmaßlicher Drogenhändler, der von Kolumbien und Mexiko aus mit großen Mengen Kokain gehandelt haben soll, steht seit Dienstag in Berlin vor Gericht. Der Prozess gegen den 61 Jahre alten Kolumbianer erfolgt unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Die Verhandlung steht im Zusammenhang mit einem seit August laufenden Verfahren gegen zehn Angeklagte, die mehr als vier Tonnen Kokain von Südamerika über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt haben sollen. Der Angeklagte war nach Gerichtsangaben in Spanien gefasst worden und sitzt seit Juni in Berlin in Untersuchungshaft.