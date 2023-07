Mutmaßlicher Kindesmissbrauch: Ermittlungen gegen Polizisten

Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines 13-Jährigen ermittelt das Landeskriminalamt gegen einen Berliner Polizisten. Der Beamte soll den Jungen in...

Berlin -Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines 13-Jährigen ermittelt das Landeskriminalamt gegen einen Berliner Polizisten. Der Beamte soll den Jungen in seiner Funktion als ehrenamtlicher Fußballtrainer missbraucht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anfang der Woche seien Räume der Dienststelle des Verdächtigen sowie seine Wohnung durchsucht worden, hieß es. Dabei seien mehrere elektronische Geräte sichergestellt worden, die nun überprüft würden. Der Beamte sei in den Innendienst versetzt worden, hieß es. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen würden dienstrechtliche Maßnahmen geprüft.