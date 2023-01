Mutmaßlicher Messerstecher schweigt beim Haftrichter Drei Tage nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Norddeutschland sind viele Fragen offen. Der mutmaßliche Täter macht beim Haftrichter kein... dpa

Kerzen und Blumen im Bahnhof Brokstedt. in einem Wartehäuschen. Bei einer Messerattacke sind zwei junge Menschen getötet und fünf verletzt worden. Daniel Bockwoldt/dpa

Brokstedt -Nach der Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt in Schleswig-Holstein hat der mutmaßliche Täter beim Haftrichter-Termin keine Aussagen zur Sache gemacht. Dort habe er geschwiegen. Nach Vorliegen von Ermittlungsergebnissen werde er mit seinem Mandanten sprechen, sagte Anwalt Björn Seelbach am Samstag auf Anfrage.