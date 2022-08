Der wegen des Messerangriffs auf den vielfach ausgezeichneten Autor Salman Rushdie in Haft sitzende US-Amerikaner Hadi Matar hat seine Bewunderung für den einstigen iranischen Religionsführer Ayatollah Khomeini ausgedrückt. In einem Interview mit der New York Post sprach der 24-Jährige über sein Motiv hinter dem am letzten Freitag verübten Attentat auf Rushdie. „Er ist jemand, der den Islam angegriffen hat“, sagte Matar. Eine direkte Verbindung zu iranischen Einflussnehmern bestreite er weiterhin.

Rushdies umstrittenenen Roman „Die Satanischen Verse“ – der aufgrund angeblicher Islamfeindlichkeit im Iran verboten ist – habe der mutmaßliche Täter nie gelesen. „Vielleicht so zwei Seiten“, erklärte Matar, der gegenwärtig ohne Aussicht auf Kaution auf seinen Prozess wartet. Dennoch glaube er, dass der indisch-britisch Schriftsteller „kein sehr guter Mensch“ sei. „Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht besonders.“

Matar: Khomeini ist ein „großartiger Mensch“

Den bereits 1989 verstorbenen radikal islamistischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini halte Matar, selbst im US-Bundesstaat New Jersey aufgewachsen, hingegen für „einen großartigen Menschen.“ Etwaige Verbindungen zur Iranischen Revolutionsgarde bestreitet Matar jedoch. „Ich respektiere den Ayatollah. Mehr werde ich dazu nicht sagen.“

Khomeini hatte kurz nach Erscheinen von „Die Satanischen Verse“ 1989 eine Fatwa erlassen, in der zur Ermordung aller Menschen aufgerufen wurde, die an der Entstehung und Verbreitung des Buchs beteiligt gewesen waren. So war Hitoshi Igarashi, der japanische Übersetzer des Romans, bereits 1991 bei einem Attentat ums Leben gekommen. Zudem wurde ein Kopfgeld auf Rushdie ausgesetzt, das zuletzt 2016 von iranischen Staatsmedien auf fast 4 Millionen US-Dollar erhöht wurde.

Mutter des Angeklagten: Er schloss sich monatelang im Keller ein

Kürzlich äußerte sich auch Matars Mutter Silvana Fardos – die den 24-Jährigen nach eigenen Angaben mittlerweile verstoßen hat – zu der Gewalttat ihres Sohnes. Dieser habe sich 2018 bei einem Besuch in ihrem Heimatland Libanon radikalisiert, von dem er „verändert“ zurückgekehrt sei. „Ich habe erwartet, dass er motiviert zurückkommt, die Schule abschließt und einen Job bekommt. Aber stattdessen hat er sich im Keller eingeschlossen“, sagte Fardos der Daily Mail. Auch habe er seiner Mutter vorgeworfen, dass diese ihn nicht früher an den Islam herangeführt hätte.

Am vergangenen Freitag hatte Rushdie, der aufgrund zahlreicher Todesdrohungen lange im Untergrund lebte, eine Vorlesung in der US-Kleinstadt Chautauqua halten wollen. Kurz vor Beginn der Rede stürmte ein Angreifer auf die Bühne und stach mindestens zehn Mal auf den 75-Jährigen ein. Dieser liegt noch immer schwer verletzt im Krankenhaus und könnte laut Ärzten ein Auge verlieren. Er befinde sich mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung.

Schließlich wurde Matar – der bei einer ersten Anhörung vor Gericht auf nicht schuldig plädierte – auch zu dem Schauplatz der Gewalttat im US-Bundesstaat New York befragt. „Ich habe da so rumgehangen“, gab der mutmaßliche Attentäter an. „Es ist ein sehr netter Ort.“