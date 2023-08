Messerattacke in Bischofswerda: Verdächtiger im Koma, Motiv womöglich bekannt

Nach der Messerattacke auf einen Grundschüler im sächsischen Bischofswerda liegt der mutmaßliche Täter im Koma. Der 16-Jährige sei deshalb aktuell nicht vernehmungsfähig, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. Der geschädigte achtjährige Junge befinde sich weiter in einem stabilen Zustand. Bei dem Angriff am Mittwoch hatte ihn der Täter am Hals und Kopf verletzt.

Die Tat ereignete sich im Grund- und Oberschulzentrum in Bischofswerda im Landkreis Bautzen. Es liegen laut Polizei erste Hinweise vor, dass der Beschuldigte die Schule möglicherweise in Brand setzen wollte. Der Drittklässler habe den Täter möglicherweise überrascht. Daraufhin soll es zu dem Messerangriff gekommen sein.

Messerattacke in Bischofswerda: Tatverdächtiger zündet sich selbst an

Die umfangreiche Spurensuche und Spurensicherung werde fortgesetzt, hieß es. Die genauen Umstände zur Tat und zum Motiv müssten noch abschließend geklärt werden.

Der mutmaßliche Täter hatte sich nach dem Angriff selbst angezündet. Er wurde festgenommen. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte haben die Messerattacke laut Polizei zum Teil direkt miterlebt. Sie würden betreut von Fachkräften, hieß es. An der Schule fand am Donnerstag kein regulärer Unterricht statt.