Mutmaßlicher Tankstellenräuber stellt sich

Berlin -Ein mutmaßlicher Tankstellenräuber hat sich freiwillig bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellte sich der 19-Jährige am Mittwochabend. Er habe angegeben, die insgesamt sieben Überfälle auf Tankstellen in Marzahn-Hellersdorf seit dem 9. August 2022 allein verübt zu haben.