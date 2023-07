Mutter und Kind nach Sturz in Ostsee tot – Mordermittlungen

Nach dem tragischen Vorfall auf einer Ostsee-Fähre zwischen Polen und Schweden, bei dem eine Mutter und ihr Sohn ums Leben kamen, haben die polnische und die schwedische Staatsanwaltschaft nun Mordermittlungen übernommen. Dies berichteten die Medien Fakt und Aftonbladet.

„Bestimmte Umstände veranlassen uns, diese Qualifikation zu akzeptieren“, so ein Sprecher der schwedischen Polizei gegenüber dem polnischen Medium Fakt. Derzeit gebe es noch keinen Verdächtigen, die Ermittlungen dienten dazu, den genauen Hergang herauszufinden.

Unterschiedliche Berichte über Vorfall auf Fähre

Die Mutter und ihr siebenjähriger Sohn waren am Donnerstagnachmittag etwa auf halbem Weg zwischen dem polnischen Danzig und Karlskrona in Südschweden mitten in der Ostsee über Bord gegangen. Direkt danach wurde ein großer Rettungseinsatz eingeleitet, bei dem sie am frühen Abend gefunden werden konnten. Beide verstarben jedoch kurz darauf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Über den Hergang gab es zunächst unterschiedliche Berichte. Nach schwedischen Angaben war das Kind ins Wasser gefallen und seine Mutter im Anschluss hinterhergesprungen. Später war in polnischen Medien auch davon die Rede, dass beide zeitgleich über Bord gegangen seien.