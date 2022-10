Der zweifache Oscar-Preisträger Sean Penn trauert um seine Mutter. Die Schauspielerin Eileen Ryan ist tot. Sie wurde 94 Jahre alt.

Die Amerikanerin ist am Sonntag, eine Woche vor ihrem 95. Geburtstag, in Malibu gestorben, teilte ein Sprecher der Hollywood-Familie dem Magazinen Deadline, Variety und The Hollywood Reporter zu Wochenbeginn mit.

Kurz darauf bestätigte der Bruder, Michael Penn, die Nachricht via Twitter und drückte seine Betroffenheit aus. „Wir haben Mom gestern verloren“, schrieb der Musiker und postete ein Bild seiner Mutter.

We lost mom yesterday 💔 pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Eileen Ryan prägte die Hollywoodproduktionen der Fünfzigerjahre und stand in vielen Rollen vor der Kamera. Darunter in auch „Bonanza“, „Ally McBeal“ oder „Unsere kleine Farm“.