SPD-Politiker Mützenich: Ukraine hat mich auf „Terrorliste“ gesetzt Der Grund für die Aufnahme in die Liste sei laut dem SPD-Fraktionschef irritierend. Er habe sich für einen Waffenstillstand eingesetzt und deshalb russische Propaganda unterstützt. dpa

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. dpa/Kay Nietfeld

Berlin -SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat der ukrainischen Regierung vorgeworfen, ihn schon vor längerer Zeit auf eine „Terrorliste“ gesetzt zu haben. „Ich bin schon irritiert gewesen, dass ich von der ukrainischen Regierung auf eine Terrorliste gesetzt wurde mit der Begründung, ich setze mich für einen Waffenstillstand ein oder für die Möglichkeit, über lokale Waffenruhen auch in weitere diplomatische Schritte zu gehen“, sagte Mützenich am Samstag beim SPD-Debattenkonvent in Berlin.