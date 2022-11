SPD-Politiker Mützenich verärgert Ukraine mit „Terrorlisten“-Vorwurf Der SPD-Fraktionschef hat mit Äußerungen über eine sogenannte Terrorliste für Verwunderung gesorgt. Weil er sich für einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg einsetzt, werde er diskriminiert. dpa

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Kiew -SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat der ukrainischen Regierung vorgeworfen, ihn auf eine „Terrorliste“ gesetzt zu haben - und damit für Irritationen in Kiew gesorgt. Das ukrainische Außenministerium wies den Vorwurf am Wochenende zurück. „Die ukrainische Regierung führt keine Terrorliste“, schrieb Außenamtssprecher Oleh Nikolenko auf Facebook. „Und soviel ich weiß, gibt es in der Ukraine auch kein Verfahren gegen Rolf Mützenich.“ Alle Behauptungen des deutschen Politikers über seine angebliche Verfolgung durch ukrainische Behörden seien „unwahr“.