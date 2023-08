Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi soll in Myanmar begnadigt werden. Das teilten Staatsmedien am Dienstag mit. Sie war zuvor wegen verschiedener angeblicher Vergehen zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt worden und saß längere Zeit in Einzelhaft im Gefängnis.

Jedoch war zuletzt überraschend bekannt geworden, dass die frühere Freiheitsikone in ein Regierungsgebäude verlegt wurde. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Mehr als zwei Jahre lang gab es so gut wie keine Informationen über ihre genauen Haftbedingungen und ihren Zustand.

Das Militär hatte im Februar 2021 die Macht in Myanmar an sich gerissen und die mit großer Mehrheit gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Proteste gegen den Staatsstreich schlug die Junta teils gewaltsam nieder. Nach Angaben einer örtlichen Beobachtungsgruppe wurden seit dem Putsch mehr als 3800 Menschen getötet.