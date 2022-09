Der Ausflug einer thüringischen Reisegruppe nach Bamberg hat für den Busfahrer unter mysteriösen Umständen tödlich geendet. Der 73-Jährige hatte die Reisegruppe am Freitag für einen Ausflug von Thüringen nach Bamberg in Bayern gefahren - er war dann allerdings verschwunden, als die Gruppe die Rückreise antreten wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Mitreisende machten sich auf die Suche nach dem Mann und fanden ihn leblos im Fluss Regnitz nahe der Konzerthalle. Ein Notarzt stellte seinen Tod fest. Der Leichnam sollte nach Polizeiangaben rechtsmedizinisch untersucht werden. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es in der Mitteilung.