Ein sprechender Papagei hat im nordrhein-westfälischen Werne möglicherweise Einbrecher in die Flucht geschlagen: Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Werne verschafft hatten, zogen die Täter offenbar ohne Beute wieder ab. Grund dafür könnte ein Papagei sein, der „Hallo“ und „Na, du!“ sagen kann, wie die Polizei in Unna am Montag mitteilte. Demnach könnte der Vogel die Einbrecher gestört haben.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Einbruch in der Nacht zum Samstag. Auch die Polizisten, die den Vorfall aufgenahmen, habe der Papagei mit „Hallo“ und „Na, du!“ begrüßt. Die Polizei bat mögliche Zeugen der Tat um Hinweise.