Nabu: Fischsterben in der Oder ist „Dinosaurier des Jahres“

Für den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ist es „die größte Umweltsauerei des Jahres“ gewesen – das massenhafte Fischsterben im August in der Oder. Am Mittwoch wurde die Umweltkatastrophe im Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland deshalb in Berlin mit dem Nabu-Negativpreis „Dinosaurier des Jahres“ ausgezeichnet. Verbunden wurde dies mit der Aufforderung an die Bundesländer, für einen besseren Schutz der Flüsse zu sorgen.

Die Einleitung von stark salzhaltigen Abwässern und der niedrige Pegelstand während der langen Dürreperiode hatten zu einer hohen Schadstoffkonzentration des Oder-Wassers geführt. Diese Kombination begünstigte das Wachstum einer giftigen Brackwasseralge und sorgte schließlich für massive ökologische Schäden. Auf einer Länge von rund 500 Kilometern starben laut Nabu zahlreiche im Wasser lebende Arten, darunter viele Fische und Muscheln. Es werde mehrere Jahre dauern, bis sich die Bestände im Fluss wieder erholen, hieß es.

Mit dem Negativpreis für den Grenzfluss solle beispielhaft auf den schlechten Zustand vieler Flüsse in Deutschland aufmerksam gemacht werden, erklärte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger anlässlich einer Aktion vor dem Bundesrat in Berlin. Mit einer Online-Petition will seine Organisation jetzt Druck auf die Umweltministerien der Länder machen. Ziel ist es, alle schädlichen Umwelteinflüsse an deutschen Flüssen zu stoppen. Für die Oder müssten zudem auch sogenannte instand setzende Unterhaltungsmaßnahmen überprüft werden.

Angesichts der sich rapide beschleunigenden Klimakrise und sinkenden Artenvielfalt müssten Oberflächengewässer jetzt in Rekordzeit an lange Trockenperioden sowie Starkregenereignisse angepasst werden, betonte Krüger. Kritik gibt es weiter an der Begradigung von Flussläufen, Uferbefestigungen und Fahrrinnenvertiefungen. Dies führe zu höheren Fließgeschwindigkeiten und zerstöre wichtige Lebensräume für Tiere: „Flüsse verlieren an Widerstandsfähigkeit“, so Krüger.

Der Nabu verlieh am Mittwoch zum 30. Mal den „Dinosaurier des Jahres“ für „die Umweltsauerei des Jahres“. Die 2,6 Kilogramm schwere Nachbildung einer Riesenechse geht seit 1993 an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, „die sich durch besonders rückschrittliches öffentliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben“. Seit 2020 werden nicht mehr Personen, sondern konkrete Projekte „als Umweltsauerei des Jahres“ ausgezeichnet. Preisträger 2020 war das Autobahnprojekt A26 Ost, im Jahr 2021 wurde das Baugebiet Conrebbersweg in Emden stellvertretend für den Flächenfraß in ganz Deutschland ausgezeichnet.