Nabu-Großprojekt an Unterer Havel soll in Verlängerung Der natürliche Zustand der Unteren Havel als wichtiges Feuchtgebiet in Deutschland soll wieder hergestellt werden - die Arbeiten seien im Plan, sagte Nabu-Pr... dpa

Steine wurden während der Renaturierung am Ufer der Unteren Havel durch Sand ersetzt. Soeren Stache/dpa

Havelaue -Der natürliche Zustand der Unteren Havel als wichtiges Feuchtgebiet in Deutschland soll wieder hergestellt werden - die Arbeiten seien im Plan, sagte Nabu-Projektleiter Rocco Buchta. Der Naturschutzbund Deutschland Nabu führt mit dem Projekt nach eigenen Angaben die derzeit größte Flussrenaturierung Europas durch. Über den Stand des Fluss-Projektes informierte sich am Mittwoch Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) in Havelaue (Havelland).