Nach 16 Jahren auf der Flucht: Mafioso in Frankreich gefasst

Italienische und französische Polizisten haben den seit mehr als 16 Jahren flüchtigen Mafioso der 'Ndrangheta, Edgardo Greco, im Südosten Frankreichs verhaftet. Spezialeinheiten der italienischen Polizei hätten den 63-Jährigen in der Stadt Saint-Étienne ausfindig gemacht, teilten die Carabinieri am Donnerstag mit. Die Fahnder deckten bei ihren seit 2019 laufenden Ermittlungen demnach das Unterstützernetzwerk des Flüchtigen auf. Französische Kriminalbeamte nahmen ihn schließlich fest.

Der Mafioso gehört der mächtigen kalabrischen Mafia 'Ndrangheta an. 2006 verurteilte ihn ein Gericht in Italien zu einer lebenslangen Haftstrafe, weil er als mitschuldig für die Tötung zweier Brüder und der versuchten Tötung eines weiteren Mannes im Jahr 1991 befunden wurde. Die Brüder wurden in einem Fischladen zu Tode geprügelt. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Die Taten geschahen in jenen Jahren Anfang der 1990er, als die Mafia-Clans einen blutigen Krieg führten.

Meistgesuchter Mafioso Mitte Januar festgenommen

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi zeigte sich erfreut über die Verhaftung und lobte die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Länder über Interpol. „Die Verhaftungen gefährlicher Flüchtiger gehen weiter“, sagte er laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

Mitte Januar gelang der italienischen Polizei bereits die wichtige Festnahme von Matteo Messina Denaro auf Sizilien – Mafiaboss der sizilianischen Cosa Nostra, der drei Jahrzehnte auf der Flucht war. Den Mafiajägern gelang die Festnahme in einer Privatklinik in Palermo, wo er sich behandeln lassen wollte.

Messina Denaro wurde in Abwesenheit wegen etlicher Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird als Mitverantwortlicher für die tödlichen Bombenanschläge auf die Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992 gesehen.