Nach Angriff auf Mutter in Berliner Bus: Tatverdächtiger gefasst

Nachdem eine 33-Jährige in einem Bus der Berliner BVG vor den Augen ihrer Kinder mit einem Messer angegriffen wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung.

Nach Angaben der Polizei war die 33-Jährige am Dienstag in der Buslinie 327 in Richtung Schönholz in der Reinickendorfer Straße unterwegs, als gegen 17 Uhr plötzlich ein unbekannter Mann mit einem Messer auf die Frau einstach. Ihre sieben und neun Jahre alten Töchter wurden Zeuginnen der Tat. Fahrgäste kamen der Frau zu Hilfe – der Täter flüchtete an der Haltestelle Nauener Platz. Laut Bild-Bericht kannten sich der Angreifer und die 33-Jährige.

Bus-Überfall: Mutmaßlicher Angreifer in Berlin-Wedding festgenommen

Der Tatverdächtige sei nun in der Nacht auf Freitag in Berlin-Wedding festgenommen worden, sagte Sebastian Büchner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, gegenüber dem Nachrichtenportal Focus. Weitere Informationen wolle er zunächst nicht bekannt geben. Die Polizei hatte zuvor eine Beschreibung des Gesuchten veröffentlicht und die Bevölkerung um Hinweise auf den Tatverdächtigen gebeten.

Die 33-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in einem Krankenhaus notoperiert und wird intensivmedizinisch betreut. Ihr Zustand sei stabil.