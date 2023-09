Nach Attacke in Lichtenberg: Obdachloser schwebt in Lebensgefahr

Nach einer mutmaßlichen gewaltsamen Attacke in Alt-Hohenschönhausen am Samstag schwebt ein Obdachloser in Lebensgefahr. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte den 38-Jährigen verletzt gegen 23.30 Uhr in der Genslerstraße gefunden und einen Rettungswagen alarmiert. Der Mann kam mit einer Platzwunde und einer Schwellung am Kopf in eine Klinik.

Am Freitag berichtete die Berliner Polizei nun unter Berufung auf das Klinikum, dass bei dem Mann eine Hirnblutung festgestellt wurde und er künstlich beatmet werde. Dem Vernehmen nach sei mit dem Tod des Verletzten zu rechnen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verletzungen und einer vermuteten Straftat hat die Kriminalpolizei übernommen.