Das Baden im Weißen See ist in dieser Saison nur vom Strandbad aus erlaubt, Wildbaden am Ufer ist verboten. Wer ist trotzdem tut, riskiert laut Bezirksamt Pankow sein Leben. In diesem Sommer sind schon zwei Menschen dort ertrunken.

Das unbefestigte Ufer, Schlingpflanzen im Wasser, die Tiefe des Wassers sowie die Fontäne sind die nicht sofort sichtbare Gefahren des Weißen Sees.

Das Strandbad, die bislang einzige Badestelle, verlangt Eintritt. Der Bezirk Pankow möchte das Baden trotzdem sicher und dazu noch günstig anbieten. Deswegen plant er jetzt, eine zweite Badestelle zu errichten. Das berichtet der Tagesspiegel und beruft sich auf den SPD-Politiker Dennis Buchner. Allerdings könnte die Badestelle erst zum nächsten Sommer fertig sein.