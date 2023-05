Nach Beitrag über Selenskyj: Instagram-Seite von DFB-Vize Winkler nicht mehr aufrufbar

Nach einem despektierlichen Beitrag über den ukrainischen Staatschef scheint der Account gesperrt zu sein. Der DFB kündigte für Montag ein Gespräch mit Winkler an.

Frankfurt/Main -Nach einem despektierlichen Beitrag über den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj ist die Instagram-Seite des DFB-Vizepräsidenten Hermann Winkler am Montag nicht mehr aufrufbar gewesen. Beim Netzwerk Facebook, das wie Instagram zum Meta-Konzern gehört, waren Winklers Äußerungen noch zu sehen.

Der 60-Jährige schrieb am Sonntag über den Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin: „Berlin heute Morgen. Dank Allgemeinverfügung auf Grund des Besuchs eines ehemaligen ukrainischen Schauspielers ist die City weitestgehend abgeriegelt, die Spree für Touristen teilweise gesperrt.“ Der Deutsche Fußball-Bund kündigte daraufhin für diesen Montag ein Gespräch mit Winkler über den Post.

Selenskyj am Sonntag erstmals in Deutschland zu Besuch

Winkler äußerte sich am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zur nicht mehr aufrufbaren Instagram-Seite. Am Sonntag hatte er die Echtheit des Beitrags bestätigt.

Selenskyj war am frühen Sonntagmorgen in Berlin und erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in Deutschland eingetroffen. Dort sprach er mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Im Internet kritisierten zahlreiche Nutzer den Beitrag von Winkler. Eine Sprecherin des für den Sport zuständigen Bundesinnenministeriums sagte auf dpa-Anfrage: „Das BMI als Sportministerium sieht keinen Anlass, diese völlig indiskutable Äußerung näher zu kommentieren.“