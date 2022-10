Nach einem ZDF-Bericht steht der Chef des Bonner Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm vor dem Aus. Wie aus Regierungskreisen am Montag bekannt wurde, soll Schönbohm wohl abgesetzt werden. Er stand nach Enthüllungen durch das ZDF Magazin Royale wegen seiner Verbundenheit mit einem Verein in der Kritik, der Kontakte zum russischen Geheimdienst haben soll.

Mehr in Kürze.