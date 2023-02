Nach Bootsunglück vor Südkorea neun Menschen vermisst

In der Nacht zu Sonntag kentert ein Fischerboot vor der Küste Südkoreas. Drei Männer können gerettet werden, neun werden noch vermisst.

Gerettete Besatzungsmitglieder werden von Rettungskräften auf Bahren getragen, als sie in einem Hafen in Mokpo in Südkorae ankommen. Uncredited/YONHAP/AP/dpa