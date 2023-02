Nach Brand in Berliner Pflegeheim: 85-Jährige ist tot

Am Sonntag brach im Zimmer eines Pflegeheims in Hakenfelde das Feuer aus. Eine 85-jährige Frau stirbt zwei Tage später an den Folgen einer Rauchvergiftung.

Nach dem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Berlin-Hakenfelde ist eine 85-Jährige am Dienstag an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Sonntag gegen 13 Uhr in einem Wohnheim am Maselakepark im Zimmer einer 78-jährigen Bewohnerin ausgebrochen. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, zwei davon mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.