Nach Brand in Ellefeld - Toter in Trümmern gefunden Im sächsischen Ellefeld brennen in der Nacht zwei Häuser lichterloh. Der bislang vermisste Eigentümer des einen Wohnhauses ist nun leblos in den Trümmern gef... dpa

Ellefeld -Nach dem Brand zweier Wohnhäuser im sächsischen Ellefeld in der Nacht zum Sonntag ist am Vormittag ein Mann leblos in den Trümmern gefunden worden. Bei dem 67-Jährigen handelt es sich nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion Zwickau um den Eigentümer des Gebäudes, in dem das Feuer ausgebrochen war.