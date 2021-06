Kyoto - Der Brief von einem Kind an den Videospiel-Produzenten Nintendo hat Diskussionen auf Twitter ausgelöst. Der Nutzer Slate teilte den Briefwechsel seines Kindes mit Nintendo. Darin wünscht sich das Kind ein nicht-binäres Pokémon, also eines, das weder ausschließlich männlich noch ausschließlich weiblich ist. Das Kind schrieb: „Liebes Nintendo, könntet ihr bitte ein nicht-binäres Pokémon machen? Ich möchte das, weil ich denke, dass es cool wäre und dass sich so nicht-binäre Menschen wohler fühlen würden.“

