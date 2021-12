Berlin - Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde vom Donnerstag will sich der Berliner Senat am Freitag zusammensetzen. Das erfuhr die Berliner Zeitung aus Regierungskreisen. Die Sitzung soll um 10 Uhr beginnen. Es wird damit gerechnet, dass der Senat die Schließung der Clubs in Berlin und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte beschließt. Nur noch ein Haushalt darf sich mit zwei weiteren Personen treffen. Geimpfte und Genesene sind von der Regelung ausgenommen. Clubs müssen bei einer Inzidenz von 350 schließen. In Berlin liegt der Wert bei 361.

Es wird auch damit gerechnet, dass Weihnachtsmärkte nur noch mit einer strikten 2G-Regel offen bleiben dürfen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte bereits Dienstag angekündigt, einzelne Buden auf den Straßen zu schließen, die diese Vorgabe nicht umsetzen können. Künftig soll auch 3G in öffentlichen Gebäuden gelten. Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Zudem wird damit gerechnet, dass Berlin nun wesentlich weniger Teilnehmer bei Großveranstaltungen zulässt. Das betrifft unmittelbar die Spiele des 1. FC Union Berlin und von Hertha BSC. In Innenräumen dürfen es höchstens 5000 Besucher und im Freien höchstens 15.000 sein, hieß es aus der Bund-Länder-Runde. Kalayci schwebt eine andere Grenze vor: 5000 Besucher maximal im Freien, drinnen 2500 Besucher.