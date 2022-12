Nach Bus-Unfall mit Jugendlichen in Lankwitz: Polizei sucht nach Zeugen

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus ist am 10. Dezember eine Jugendliche ums Leben gekommen. dpa/Dominik Totaro

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Bus der Linie M82 am vergangenen Samstag hat die Berliner Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Bei dem Unfall waren zwei Jugendliche unter den Bus geraten. Eine 15-Jährige kam noch vor Ort ums Leben, ihre 14-jährige Begleiterin überlebte schwer verletzt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil wegen einem Notstand bei der Feuerwehr das erste Rettungsfahrzeug erst 20 Minuten später am Unfallort eintraf.

Nun bittet die Polizei Berlinerinnen und Berliner um Hilfe. Sie sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, der sich gegen 18.40 Uhr in der Leonorenstraße in Höhe der Hausnummer 36 A in Berlin Lankwitz zugetragen hat.

Die Polizei Berlin fragt: Wer kann Angaben zum Hergang des Unfalles machen?

Wer befand sich im beteiligten Bus und hat noch keine Angaben zu seinen Wahrnehmungen gemacht oder machen können?

Gibt es weitere Zeugen, welche sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 in der Eiswaldtstr. 18, Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664 - 472 800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.