Nach Cannabis nun auch Kokain: Bern will den Handel mit der Droge legalisieren

Nach Cannabis soll in Bern auch Kokain legal gehandelt werden dürfen. Dies melden Schweizer Medien mit Verweis auf die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Demnach votierte das Stadtparlament der Schweizer Hauptstadt am Donnerstag mit 43 zu 18 Stimmen für einen Antrag Alternativen Linke (AL). Es handelt sich um ein wissenschaftliches Pilotprojekt, bei dem Kokain kontrolliert an Konsumenten abgegeben werden darf. Der Versuch soll auch als ein Signal an andere Schweizer Städte verstanden werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Die Stadtpolitiker erkennen an, dass Kokain keineswegs harmlos sei, aber der kontrollierte Verkauf könne zu vereinfachter Prävention und einer besseren Kontrollmöglichkeit führen. Drogen würden konsumiert, ob sie nun verboten seien oder nicht. Jede Bestrebung, den Drogenkonsum zu entkriminalisieren, helfe den Konsumierenden.

Die Gegenstimmen kamen von rechtsgerichteten und Mitte-Parteien wie der Schweizerischen Volkspartei, der Radikal-Liberalen Partei und der Evangelischen Partei. Sie argumentierten, dass die Drogen-Legalisierung Sache des Bundes sei. Diese Kritik aber retournierte Franziska Teuscher, die Berner Direktorin für Bildung, Soziales und Sport (Grüne), mit dem Hinweis, dass der Bund erst auf Initiative der Städte den Pilotprojekten zur Cannabis-Legalisierung zugestimmt habe. Solche Projekte laufen bereits in Basel, Zürich und Luzern. Bern wird voraussichtlich im Herbst nachziehen, danach folgt Biel.

Ein ähnlicher Antrag der Alternativen Linken aus dem Jahr 2019 war noch gescheitert. Jetzt fand er in abgeschwächter Form mit mehr Einschränkungen die Zustimmung der Sozialdemokraten und führte so zu einer Mehrheit.