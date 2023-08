Die Planungen für eine mögliche Evakuierung des US-Militärs aus Niger sind im Gange. Ein hochrangiger US-General sagte, eine endgültige Entscheidung sei noch „Wochen entfernt“. Luftwaffengeneral James Hecker, Kommandeur der US-Luftstreitkräfte Europa/Afrika, sagte am Freitag, dass es einen Befehl zur Planung der Evakuierung der beiden Drohnenbasen in Niger gegeben habe.

„Wir werden bereit sein, wenn etwas passiert“, sagte Hecker bei einer Veranstaltung der Defense Writers Group der George Washington University. „Im Moment gibt es keinen Grund, irgendwohin zu gehen, also sagt unsere zivile Führung nur: ‚Hey, wartet ab und plant weiter, falls etwas passiert‘. Und wir werden bereit sein, wenn etwas passiert, aber hoffentlich wird diese Sache politisch und diplomatisch ohne Blutvergießen erledigt“, so Hecker.

Für Joe Biden ist dies ein „Putschversuch“

Die USA haben derzeit etwa 1100 Soldaten in Niger stationiert, die im Rahmen einer Anti-Terror-Mission gegen Al-Qaida und den Islamischen Staat in der Region vorgehen. Die meisten Truppen befinden sich auf zwei Luftwaffenstützpunkten: 201 in Agadez, am Rande der Sahara, von dem aus seit vier Jahren Drohnenflüge durchgeführt werden, und 101 in der Hauptstadt Niamey.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Regierung von Joe Biden weigert sich, den vom Militär unterstützten Sturz des Präsidenten von Niger, Mohamed Bazoum, als „Staatsstreich“ zu bezeichnen. Dies hätte unter anderem Auswirkungen auf die militärische Partnerschaft und die Anti-Terror-Operation in dem Land. Hecker wiederholte am Freitag, dass die US-Regierung eine diplomatische Lösung der Krise anstrebe, damit diese nicht in Gewalt umschlage. Ein Evakuierungsplan werde nur auf ausdrücklichen Befehl Washingtons ausgeführt werden.

Planungen für mögliche alternative Standorte laufen

„Diese Entscheidung ist noch nicht einmal annähernd getroffen worden. Und ich denke, es wird noch Wochen, wenn nicht noch viel länger dauern, bis die zivile Führung einen Befehl zur Evakuierung oder Nicht-Evakuierung geben wird“, so Hecker. „Im Moment gibt es keine Äußerungen unserer zivilen Führung, die uns sagen, dass wir gehen sollen. Wir treffen vorsichtige Vorkehrungen für alles, was sie von uns verlangen könnten.“

Er stellte klar, dass die US-Streitkräfte im Falle eines Evakuierungsbefehls unter friedlichen Bedingungen die gesamte militärische Ausrüstung mitnehmen würden. Bei einer Evakuierung unter gefährlicheren Bedingungen würden sie nur die sensible Ausrüstung mitnehmen und andere, als nicht sensibel geltende Gegenstände, zurücklassen.



Außerdem laufen Planungen für mögliche alternative Stützpunkte für US-Luftstreitkräfte, sollten diese Niger verlassen müssen. „Wir werden uns natürlich nach anderen Verbündeten im Westen [Afrikas] umsehen, mit denen wir vielleicht eine Partnerschaft eingehen und unsere Mittel dorthin verlegen könnten“, sagte Hecker.