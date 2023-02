Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus sind vorüber. Aktuell wird über eine neue Regierung verhandelt. Das Update für Sie am Dienstagnachmittag.

Nach den Wahlen in Berlin: Das ist der aktuelle Stand

Nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus am Sonntag ist Franziska Giffey weiterhin als Regierende Bürgermeisterin im Amt. Bis eine neue Regierung die Arbeit aufnimmt, müssen zuerst Sondierungsgespräche und danach Koalitionsgespräche geführt werden. Erst dann wird eine neue Regierung vereidigt. Das ist aktuell (Stand 14. Februar, 14 Uhr) alles noch nicht passiert. Bisher wurde nur zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Der alte Senat ist geschäftsführend weiterhin im Amt.

Sowohl die CDU als auch die SPD wollen regieren. Die SPD will die Koalition mit Grünen und Linken fortsetzen. Dafür hätte sie die nötige Mehrheit, auch wenn sie die Wahl verloren hat. Am Montag stand wegen der Wahlniederlage der Rücktritt Giffeys im Raum. Nach einer Krisensitzung der SPD am Montag entschied sich Giffey allerdings, SPD-Chefin und Regierende Bürgermeisterin zu bleiben. Sie kämpft weiter.

450 Briefwahlzettel wurden nicht ausgezählt

Die CDU beansprucht als Wahlsiegerin den Regierungsaufrag ebenfalls für sich. Die Union hat Grüne und SPD zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Kai Wegner will Regierender Bürgermeister werden.

Auch wenn die Wahl schon vorüber ist, hat sich das neu gewählte Parlament noch nicht zusammengefunden. Welche Politiker im Abgeordnetenhaus sitzen dürfen und welche nicht, ist klar. Die erste, sogenannte konstituierende Sitzung ist aber erst für Mitte März angesetzt.

Am Dienstagnachmittag wurde eine weitere Panne bekannt. 450 Briefwahlzettel sind liegengeblieben und müssen ausgezählt werden.