Nach der Sonne kommt das April-Wetter Was die Wetter-Experten für die nächsten Tage vorhersagen, ist sehr durchwachsen. Von Frühlingssonne über graue Nebelsuppen bis zu klirrender Kälte ist alles... dpa

Für die nächsten Tage erwarten die Meteorologen für Mitteldeutschland ein Ende des frühlingshaften Wetters. Sebastian Willnow/dpa

Offenbach -Nach Sonne pur folgt am Wochenende ein Vorgeschmack auf April-Wetter. Am Freitag sorgt Hoch „Hazal“ vielerorts für einen schönen Tag. Aber nicht jeder wird die Sonne genießen können, wie Felix Dietzsch von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Offenbach sagte: In großen Teilen Norddeutschlands haben sich dichte Nebelfelder gebildet, die sich ziemlich lange in den Tag hinein halten können.