Nach der Varusschlacht: Zweite Staffel „Barbaren“ 2020 feierte Netflix mit „Barbaren“ weltweit Erfolge. Nun geht die Saga um die tapferen Cherusker weiter. Die Bedrohung durch Rom ist größer denn je. Christof Bock dpa

Berlin -Ein Jahr ist ins Land gegangen seit der großen Varusschlacht. Die Römer haben die verheerende Niederlage inzwischen weggesteckt und sammeln sich stärker denn je in Germanien. Ari der Cherusker (Laurence Rupp) sieht die Entwicklung mit Sorge. Er will die Brüdervölker zu einem neuen Bündnis sammeln. Doch spalten sie Kleinmut und Intrigen. Ari fehlen die 70 000 Krieger des Markomannen-Fürsten Marbod (Murathan Muslu), der auch einst ein römischer Zögling war. Die deutsche Netflix-Serie „Barbaren“, 2020 weltweit ein Überraschungserfolg, geht an diesem Freitag in die zweite Staffel.