Nach drohendem Cyberangriff: Stadt Potsdam wieder per E-Mail erreichbar Vor drei Wochen kappte die Stadt Potsdam ihre Internetverbindung. Nun ist die Verwaltung wieder per E-Mail erreichbar, der Bürgerservice funktioniert aber noch nicht wie gewohnt. dpa

Das Rathaus in Potsdam Imago/Olaf Döring

Potsdam -Knapp drei Wochen nach Abschalten der Internetverbindungen wegen einer drohenden Cyberattacke ist die Stadt Potsdam mit einem ersten Schritt wieder am Netz: Seit dem Nachmittag sei die Verwaltung wieder per E-Mail erreichbar, sagte Stadtsprecher Markus Klier am Montag. Der Bürgerservice und andere Dienstleistungen seien aber weiterhin nur eingeschränkt nutzbar. Vom kommenden Montag an sollen die mehr als 150 Verfahren wieder mit den Servern der Landes- und Bundesbehörden verbunden werden.