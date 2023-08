Turkmenistan Airlines hat bekannt gegeben, dass sie die Direktflüge nach Moskau mit sofortiger Wirkung einstellt. Die Flugzeuge werden stattdessen von und nach Kasan fliegen, so das Unternehmen weiter. Die Stadt liegt etwa 850 Kilometer von Moskau entfernt.

In einer Mitteilung auf der Webseite der Fluggesellschaft heißt es: „Liebe Fahrgäste, wir machen Sie darauf aufmerksam, dass ab dem 01.08.2023 alle Flüge der ‚Turkmenistan Airlines‘ in Richtung Aschgabat – Moskau – Aschgabat, ausgesetzt und auf der Strecke Aschgabat – Kasan – Aschgabat durchgeführt werden.“ In der Erklärung wird nicht angegeben, warum oder für wie lange der Luftraum um Moskau gemieden wird.

Flugsicherheit nach Drohnenangriffe auf Moskau gefährdet

Russischen Medien zufolge wurde die Maßnahme auf der Grundlage einer Risikobewertung ergriffen, um die Flugsicherheit zu gewährleisten. Am Dienstag ist Moskau erneut zum Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Es handelte sich um dasselbe Gebäude im Moskauer Geschäftsviertel, das am vergangenen Sonntag getroffen wurde.

„Mehrere Drohnen wurden bei dem Versuch, nach Moskau zu fliegen, von Luftabwehrsystemen abgeschossen. Eine flog in denselben Turm (...) wie beim letzten Mal“, erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Dienstagmorgen im Onlinedienst Telegram. Kurz nach dem Drohnenangriff wurde der Verkehr am internationalen Moskauer Flughafen Wnukowo vorübergehend eingestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete. Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet.